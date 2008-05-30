Ющенко пугает Тимошенко международным скандалом
14:54, 30 мая 2008Политика
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И призывает немедленно вмешаться
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО немедленно лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».
Об этом говорится в письме Президента премьеру, сообщает пресс-служба главы государства.
«Прошу Вашего личного вмешательства с целью немедленного исправления ситуации, недопущения международного скандала, обеспечения своевременной и надлежащей подготовки Украины к Евро-2012», - отметил В.ЮЩЕНКО в письме руководителю правительства.
Информацию о принятых мерах глава государства ожидает в течение недели.
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