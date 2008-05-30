Ющенко пугает Тимошенко международным скандалом

И призывает немедленно вмешаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО немедленно лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом говорится в письме Президента премьеру, сообщает пресс-служба главы государства. «Прошу Вашего личного вмешательства с целью немедленного исправления ситуации, недопущения международного скандала, обеспечения своевременной и надлежащей подготовки Украины к Евро-2012», - отметил В.ЮЩЕНКО в письме руководителю правительства. Информацию о принятых мерах глава государства ожидает в течение недели.

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