Ефремов в суде вспомнил о "простых людях", которые не смогли бы на его месте внести залог

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает "Украинская правда".

Так же обвинения прокуратуры отрицали экс-нардепы Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

"Я не знаю, чем руководствовались, когда выбирали залог. Если бы не было таких друзей, бизнесменов, которые имеют такие деньги... - ни один простой гражданин не может внести такой залог", - возмущался Ефремов.

"Если к нам так относятся, представьте, как относятся к простым людям", - заявил он.

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Экс-нардеп возмутился, что при задержании его из дома забрали в ГПУ, после чего перевезли в СИЗО, а после внесения залога пригласили в ГПУ, где выдвинули еще одно подозрение - о публичных высказываниях.

"Это дело не юридическое, а политическое. Дана команда, пошли звонки, поставили такую задачу", - убеждал Ефремов.

В свою очередь прокурор Валерий Зимогляд назвал эти выступления эмоциональными. "Я считаю эти выступления просто эмоциональными. Они не имеют юридических последствий", - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, Александра Ефремова обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время принятия Верховной Радой трех диктаторских "законов 16 января", в частности, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан".