Тимошенко стыдно, что киевляне избрали мэром Черновецкого

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ей стыдно за то, что киевляне избрали мэром столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Об этом глава правительства заявила в прямом эфире на телеканале «Украина».

“Мне стыдно, что именно такой мэр стал в столице нашей страны”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер считает, что за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовала небольшая часть избирателей. “При двух миллионах двухсот тысячах избирателей в Киеве за ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 350 тысяч. Это небольшое количество людей, но, с другой стороны, у киевлян было право выбора. Мы довели до них всю информацию”, - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что ее команда сделала все возможно для того, чтобы сменить мэра столицы. “Наша команда сделала все возможное. Мы предложили просто лучшее, и ТУРЧИНОВ был единым кандидатом от демократических сил”, - отметила лидер БЮТ.

По ее словам, БЮТ предоставил правоохранительным органам факты подкупа избирателей в день голосования, но по этим фактам не было возбуждено ни одно уголовное дело. “Мы все прекрасно знаем - все силовые структуры сегодня стоят на стороне мафии. И речь идет о том, что подкуп, который был, и когда раздавали талончики, а затем эти талончики меняли на деньги, и практически при нашей помощи силовые структуры имели возможность брать этих людей и выяснять, почему они раздают деньги, ни одно уголовное дело не было возбуждено”, - отметила премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает неслучайным, что “за день до выборов практически обрушили гривню и все телеканалы обвинили в этом правительство, в то время, когда правительству законодательством запрещено вмешиваться в деятельность Национального банка”.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО не стала прогнозировать возможный формат большинства в Киевсовете. “Сейчас мы будем работать в Киевсовете на благо Киева, будем голосовать за все решения, которые идут на благо Киева, и не будем голосовать за те решения, которые разрушают ресурсы и возможности киевлян и нашей столицы”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.