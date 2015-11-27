Климкин 1 декабря встретится с руководством Еврокомиссии в Брюсселе



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 декабря в Брюсселе проведет ряд двусторонних встреч с руководством Европейской комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из повестки дня работы членов Еврокомиссии.

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В частности, на 1 декабря встречи с Климкиным запланированы у вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, европейского комиссара по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана и комиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Брюсселе также состоятся трехсторонние консультации Украины, ЕС и России, касающиеся применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.