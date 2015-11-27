В АП ожидают полного принятия Радой изменений в Конституцию в части правосудия не раньше апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Главного департамента правовой политики Администрации президента Украины Константин Красовский во время дискуссии парламентско-общественной платформы "Конституционная реформа в части правосудия: попутные ветры и подводные камни".

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Представитель АП объяснил, что изменения в Конституцию о правосудии - это специфический законопроект, и что должна быть соблюдена специальная процедура его принятия.

"Сейчас президент внес законопроект в парламент. В парламенте должны внести его в повестку дня и отправить в Конституционный суд", - отметил Красовский, добавив, что во время первого голосования в ВР за внесение в повестку дня и отправку на заключение в КС должно быть как минимум 226 голосов.

После того, как КС вынесет свое заключение по этому законопроекту, он должен быть внесен в парламент и затем должно состояться предварительное одобрение. Так же проходит принятие изменений в Основной закон о децентрализации, напомнил он.

"Оно (голосование) должно быть на одной сессии, эта сессия заканчивается в январе. То есть, если законопроект, по самому оптимистичному сценарию, в декабре будет отправлен в КС, есть возможность, что еще на этой сессии он будет предварительно одобрен. Следующая сессия начинает работу в феврале, и там есть возможность принимать уже 300 голосами окончательное одобрение", - подчеркнул Красовский.

Он повторил, что это может произойти по самому оптимистичному сценарию. "Здесь имеется в виду, что не в феврале, а видимо, в марте или апреле", - заявил Красовский.

Он подчеркнул, что законопроект после окончательного принятия вступает в силу через 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 25 ноября внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)".

Проект был утвержден Конституционной комиссией 30 октября 2015 года. Национальный совет реформ на своем заседании 9 ноября рекомендовал президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады, а Верховной Раде – рассмотреть этот проект в первом чтении в течение текущей сессии.