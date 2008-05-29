Тарасюк считает, что Балога подставит Ющенко

Народный депутат Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»), председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК убежден в том, что возбуждение уголовных дел против министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является политическим заказом Секретариата Президента.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Тот факт, что активная фаза реализации этого запущенного Секретариатом Президента уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО накануне совпала во времени с выборами Киевского городского председателя и Киевского городского совета, свидетельствует о том, что это не является случайным совпадением, а реализацией политического заказа», – сказал Б.ТАРАСЮК.

При этом депутат назвал ряд целей, которые, по его мнению, ставит Секретариат Президента, преследуя Ю.ЛУЦЕНКО. "Одна из них заключается в том, чтобы помешать прохождению в Киевсовет блока НУ-НС (“Наша Украина – Народная самооборона” – УНИАН), что является последовательной политикой БАЛОГИ (Виктора БАЛОГИ, главы Секретариата Президента – УНИАН) уже в течение года. Вторая цель – испугать ЛУЦЕНКО как ключевую фигуру блока НУ-НС, причинить вред его политическому имиджу именно в тот момент, когда он демонстрирует независимую от Президента, Секретариата Президента публичную позицию. Следовательно, подытоживая, можно однозначно сказать, что это является политическим заказом, направленным на разрушение политических сил, которые являются политической опорой Президента ЮЩЕНКО», – отметил председатель НРУ.

Также Б.ТАРАСЮК прокомментировал активизированную в последнее время работу партии «Единый Центр» по привлечении новых членов. «Считаю, что вся эта «возня» со стороны БАЛОГИ и Секретариата Президента направлена на то, чтобы разрушить те политические силы, на которые опирался Президент ЮЩЕНКО, лишить его политической поддержки в будущем, и создать мифический политический проект, подкрепленный административным ресурсом. А мы знаем, чем заканчиваются все административные политические проекты – развалом. Следовательно, БАЛОГА и его Секретариат фактически подрывают политическую поддержку Президента ЮЩЕНКО и создают мифический административный партийный проект, который, очевидно, предназначенный для будущей политической поддержки самого БАЛОГИ», – заявил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что по этому факту “во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за инцидента, произошедшего между ним и действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, из «нанесения легких телесных повреждений» на «должностное преступление».

В тот же день после допроса в Генпрокуратуре Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его также обвиняют в использовании служебных самолетов в личных целях.

По словам адвокат руководителя МВД Ю.МАРТЫНЕНКО, 28 мая Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие уголовных дел, объединенных в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении им служебным положением в связи с использованием служебного самолета.