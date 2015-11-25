Прокуратура открыла дело из-за незаконного обыска в приемной Филатова (документ)
Прокуратурой Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту незаконного обыска сотрудниками ГПУ в приемной экс-нардепа Бориса Филатова.
Об этом говорится в справке прокуратуры, опубликованной адвокатом Оксаной Томчук на ее странице в Facebook.
Отмечается, что производство было открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины - "превышение власти или служебных полномочий, сопровождающееся насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями".
Читайте такжеФилатов пришел прощаться с Радой в футболке "ВЛКЛ - ПНХ"Напомним, 31 октября, сотрудники СБУ нагрянули с обыском в общественную приемную члена политсовета УКРОПа Бориса Филатова в Днепропетровске.
В тот же день в Днепропетровске СБУ задержала лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Корбана.