Прокуратура открыла дело из-за незаконного обыска в приемной Филатова (документ)

Об этом говорится в справке прокуратуры, опубликованной адвокатом Оксаной Томчук на ее странице в Facebook.

Отмечается, что производство было открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины - "превышение власти или служебных полномочий, сопровождающееся насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями".

Читайте такжеФилатов пришел прощаться с Радой в футболке "ВЛКЛ - ПНХ"Напомним, 31 октября, сотрудники СБУ нагрянули с обыском в общественную приемную члена политсовета УКРОПа Бориса Филатова в Днепропетровске.

В тот же день в Днепропетровске СБУ задержала лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Корбана.