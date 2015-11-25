В ЕС снова призвали Москву немедленно освободить Сенцова и Кольченко

Соответствующее заявление представителя Внешней службы ЕС распространено в среду в Брюсселе в связи с решением Верховного суда РФ оставить в силе обвинительные приговоры, вынесенные ранее Сенцову и Кольченко, передает корреспондент УНИАН.

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В документе отмечается, что они были арестованы за пределами международно признанной территории России, в Крыму.

Авторы заявления отмечают, что Евросоюз рассматривает дело как нарушение международного права и элементарных норм правосудия.

«ЕС, как и раньше, призывает РФ немедленно освободить Сенцова и Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение в Украину», - говорится в тексте.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - Сенцова и Кольченко, осужденных к 20 и 10 колонии строгого режима, соответственно.

Их весной 2014 года задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Сенцова и Кольченко этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону осудил Сенцова и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.