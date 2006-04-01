Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что случаи “подправлений” во время подсчета голосов на выборах результатов в интересах определенных сил не останутся вне поля зрения правоохранительных органов.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

В частности, он подчеркнул, что подсчет голосов прошел без массовых фальсификаций, как было в позапрошлом году, “хотя, будем откровенными, есть сигналы, когда представители местной власти пытались подправить результаты голосования в интересах тех или иных политических сил”, - добавил В.Ющенко.

При этом он отметил: “Эти случаи не останутся без внимания правоохранительных органов”, напомнив, что вчера он провел соответствующее совещание с руководством Министерства внутренних дел, Службы безопасности, с председателем Верховного Суда Украины.

“Я призываю соответствующие структуры не повторить ошибок 2004 года, быстро и качественно провести расследование по каждому случаю манипулирования с подсчетом голосов и привлечь нарушителей к уголовной и административной ответственности”, - подчеркнул Президент.