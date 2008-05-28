Луценко попросил «сантехника» Балогу прикрыть рот

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет, что глава секретариата президента Виктор Балога не должен комментировать заявления высокопоставленных чиновников.

Так в эфире 5 канала он прокомментировал заявление Балоги , которым тот опровергал слова Луценка о попытках переформатирования коалиции.

"Виктора Ивановича я комментировать не буду. Президент сказал, что это сантехник, делопроизводитель. Пусть занимается своей работой, а не комментирует заявления политических лиц, которыми являются министр, или премьер-министр", - заявил Луценко.

"Ему давно пора было бы закрыть рот и не разрушать то, за что я 8 месяцев вкалывал по всей Украине, чтобы к власти вернуть демократические силы, которые поддерживают Ющенко", - подчеркнул Луценко.

"Виктор Иванович тогда рот не открывал, он деньги считал. Сегодня он вернулся, и используя все, что мы с БЮТ сделали и восстановили власть сил, которые поддерживают Ющенко, хочет испортить все наше дело и дворцовым переворотом переориентировать Украину на хорошо забытое имперское прошлое", - сказал Луценко.

"Поэтому пусть открывает рот тогда, когда идет к людям и нуждается в поддержке, а не когда пытается отменить народное волеизъявление", - добавил он.

"Эсдеки таки бывшими не бывают", - резюмировал Луценко.

Украинская правда