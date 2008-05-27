Зварич о развале коалиции, Балоге и Ющенко

Народный депутат Украины, представитель фракции Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ отбрасывает возможность развала демократической коалиции. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, что сейчас распространяется информация о якобы планах руководства Секретариата Президента Украины, а также представителях партии “Единый центр” способствовать распаду коалиции, Р.ЗВАРИЧ ответил, что Секретариат Президента “не имеет своей фракции в парламенте”, в то же время, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО фактически является руководителем партии “Наша Украина”.

Депутат напомнил, что Президент дважды говорил, что его Секретариат – это технический персонал, а, соответственно, руководитель Секретариата является руководителем этого персонала.

Кроме этого, Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО неоднократно начинал встречу с депутатами фракции НУ-НС, приблизительно, такими словами: любой ценой вам нужно беречь эту коалицию.

При этом представитель “Нашей Украины” уточнил, что для распада коалиции необходимо, чтобы одна из двух фракций, ее составляющих, в одностороннем порядке вышла из коалиции.

По словам Р.ЗВАРИЧА, что касается фракции “Наша Украина”, то для этого необходимо, чтобы такую инициативу поддержали 37 депутатов. По словам Р.ЗВАРИЧА, все разговоры, которые ведутся относительно возможности выхода “Нашей Украины” из коалиции, – “это пустые слова”. Р.ЗВАРИЧ прибавил, что хорошо знает своих депутатов и убежден, что если бы на заседании фракции этот вопрос был поставлен на голосование, то он бы набрал не больше 4-5 голосов.