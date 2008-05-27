Томенко: миллиард на аппарат Ющенко - большая роскошь для бедной страны

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Верховная Рада должна проанализировать деятельность и финансирование Государственного управления делами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске во время встречи с журналистами.

По его словам, на следующей пленарной неделе в Верховной Раде приоритетными будут экономические вопросы, связанные с принятием программы приватизации, социально-экономических законов и изменений в государственный бюджет Украины.

По словам политика, правительство сейчас готовит радикальные предложения по уменьшению расходов на содержание органов государственной и местной власти. Н.ТОМЕНКО заявил, что будет настаивать на том, чтобы парламент одобрил оптимизацию финансирования структур государственной власти.

Н.ТОМЕНКО также поддержал инициативы главы государства о необходимости начать реальную борьбу с коррупцией в Украине и предложил начать эту работу с Государственного управления делами при Президенте Украины. «Большая роскошь для бедной страны тратить более миллиарда гривен на аппарат Президента», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил обещание кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО уменьшить бюджетные расходы на содержание органов власти и навести порядок с государственнНардеп готовит радикальные предложенияыми резиденциями.

«Ненормально, когда каждый губернатор сегодня хочет построить резиденцию для Президента. Если такая ненормальная тенденция не остановится, у нас президентские резиденции скоро будут в каждом сельском районе. Очевидно, парламент должен был бы проанализировать деятельность и финансирование Государственного управления делами и не просто сократить его, а остановить бизнес-деятельность этой структуры», - считает Н.ТОМЕНКО.

Относительно президентских резиденций Н.ТОМЕНКО заметил, что в цивилизованных странах такие резиденции являются открытыми для всех и приносят средства в бюджет, а не являются тайными и не содержатся за средства налогоплательщиков, как в Украине.