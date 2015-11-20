В Еврокомиссии прокомментировали письмо Юнкера Путину: он не высказывал никаких новых предложений

Так сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН прокомментировал представитель Еврокомиссии информацию о том, что в письме Юнкер предлагал Путину улучшение отношений ЕС с Евразийским экономическим союзом в случае прогресса с соблюдением прекращения огня на Донбассе.

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«Президент Юнкер направил письмо президенту Путину после короткого обмена мнениями в понедельник, в кулуарах саммита G20. Письмо не представляет никакой новой позиции, и не предоставляет никаких обязательств. Оно просто подтверждает готовность президента рассмотреть возможное взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭс) в установленном порядке, при проведении консультаций с государствами-членами и в синхронизации с выполнением Минских соглашений», - сказал он.

При этом спикер напомнил, что службы Комиссии готовят исследование о возможных вариантах сотрудничества с ЕврАзЭС.

Напомним, вчера Reuters сообщал, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил президенту России Владимиру Путину более тесные торговые взаимоотношения между ЕС и Таможенным союзом в случае прогресса с соблюдением прекращения огня на Донбассе.