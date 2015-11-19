Минобразования отобрало лицензии у четырех филиалов вуза Поплавского - СМИ
По результатам проверки, проведенной Государственной инспекцией учебных заведений, Аттестационная коллегия МОН отобрала лицензии у четырех филиалов вуза Поплавского" (частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", КУК).
Об этом сообщает DT.UA,
Кроме того, решено запретить вузу Кивалова (Национальный университет "Одесская юридическая академия") выдавать дипломы государственного образца магистрам социологии и политологии.
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Причиной этого назвали "несовпадение информации по кадровому составу, материально-технической базы, выполнение учебных программ в поданных учреждениями материалах для аккредитации и его фактического состояния в вузах".
Как сообщал УНИАН, 19 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда относительно действия лицензии Киевского университета культуры (КУК).