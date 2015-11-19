Минобразования отобрало лицензии у четырех филиалов вуза Поплавского - СМИ

15:03, 19 ноября 2015
Политика
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По результатам проверки, проведенной Государственной инспекцией учебных заведений, Аттестационная коллегия МОН отобрала лицензии у четырех филиалов вуза Поплавского" (частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", КУК).

поплавский / УНИАН

Об этом сообщает DT.UA,

Кроме того, решено запретить вузу Кивалова (Национальный университет "Одесская юридическая академия") выдавать дипломы государственного образца магистрам социологии и политологии.

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Причиной этого назвали "несовпадение информации по кадровому составу, материально-технической базы, выполнение учебных программ в поданных учреждениями материалах для аккредитации и его фактического состояния в вузах".

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда относительно действия лицензии Киевского университета культуры (КУК).

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