Минобразования отобрало лицензии у четырех филиалов вуза Поплавского - СМИ

Об этом сообщает DT.UA,

Кроме того, решено запретить вузу Кивалова (Национальный университет "Одесская юридическая академия") выдавать дипломы государственного образца магистрам социологии и политологии.

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Причиной этого назвали "несовпадение информации по кадровому составу, материально-технической базы, выполнение учебных программ в поданных учреждениями материалах для аккредитации и его фактического состояния в вузах".

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда относительно действия лицензии Киевского университета культуры (КУК).