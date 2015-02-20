Суд оставил лицензию частному вузу Поплавского - СМИ

Министерство образования обращалось с апелляционной жалобой в суд по делу КУК потому, что считает решение Окружного административного суда, которым был отменен отзыв лицензии вуза, "необоснованным и безосновательным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права"., пишет "ZN.ua".

Так, согласно заявлению МОН, кроме того, что не были заслушаны свидетели, на чем настаивает Министерство, не были учтены все обстоятельства дела и не приведены все доказательства.

Помощник министра образования и представитель МОН в суде Александр Сыч заявил, что "и судьи первой инстанции, и судьи Апелляционного суда своим решением фактически узаконили паразитирующую деятельность частного учебного заведения, которое существует за счет государственного вуза".

Сыч рассказал, что суду были предоставлены 12-страничная апелляционная жалоба с доказательствами и аргументами по делу, что, однако, не повлияло на решение суда. Кроме того, заседание началось с 4-часовым опозданием.

"Мы не остановимся. Будем доказывать свою правоту в Высшем административном суде Украины. Это дело защиты государственных интересов", - подчеркнул он.

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Стоит отметить, что, в соответствии с принятыми изменениями в законодательство в области упрощения ведения бизнеса, в частности - закона о моратории на проверки малого и среднего бизнеса и закона о легализации фонда оплаты труда, проверки малых предприятий запрещены на два года, а для всех субъектов предпринимательской деятельности - до середины текущего года. Следовательно, если министерство проиграет дело, последующих проверок правомерности деятельности КУК может избежать.

Напомним, как сообщали СМИ, 18 декабря Окружной админсуд Киева приостановил решение Минобразования об аннулировании лицензии частного вуза "Киевский университет культуры". Однако министр образования и науки Украины Сергей Квит опроверг информацию о возвращении лицензии частном вуз Поплавского и сказал, что речь идет лишь о приостановлении решения и дело не закрыто.