Выборы мэра Киева - Черновецкий лидирует с преимуществом 18.41%

По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, по состоянию на 15.44 на выборах мэра Киева лидирует нынешний городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, которого поддержали 36,99% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обработки протоколов из 541 участка, которые обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

На втором месте – кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ с 18,58%.

За Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,69% избирателей, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА - 6,63%, Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали 4,27%, кандидата от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,56%, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,44%, лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лидера ГАК Александра ПАБАТА – 1,27%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.