Партия "Видродження" отчиталась о расходах на избирательную кампанию в 2015 году

Об этом во время национального форума “Наши деньги в политике” сообщил первый заместитель председателя партии “Видродження” Владимир Пилипенко.

По его словам, соответствующие данные обнародованы на основе финансовых отчетов местных организаций партии, поданных в рамках закона “О местных выборах”. Впоследствии отчет будет обнародован на официальном сайте партии “Видродження”, а также переданы общественным организациям, которые занимаются мониторингом избирательного процесса и расходов политических партий.

“Партия потратила около 30 миллионов гривен по всей Украине. Конечно, в регионах, где было больше шансов на победу, кандидаты тратили больше, а где – то- меньше. Для примера, в Ровенской области было потрачено около 4 тысяч гривен на избирательную кампанию от партии “Видродження”, и мы имеем двух депутатов в районных советах. А в Днепропетровской области, например, было потрачено около 10 миллионов гривен. И там, как можно увидеть, партия набрала весомый результат – мы имеем фракцию в областном совете и более 350 депутатов разных уровней”, – отметил Владимир Пилипенко.

Он также выразил убеждение, что деньги на финансирование избирательной кампании на местных выборах были потрачены эффективно.

“Мы считаем, что в целом деньги были потрачены эффективно, потому что партия преодолела 5-процентный избирательный барьер по Украине. Фактически мы доказали, что являемся парламентской партией”, – сказал первый заместитель председателя партии “Видродження”.

Отвечая на вопросы журналистов, он также сообщил, что основными спонсорами партии “Видродження” стали народные депутаты, которые входят в состав одноименной депутатской группы в Верховной Раде.

“И мы этого не скрываем. Мы не будем делать вид, что у нас в партии бедные люди. У нас есть и представители бизнеса, и представители предприятий, аграрии. Они шли лидерами списков областных советов. Это люди, которые создают новые рабочие места, за которых проголосовали почти миллион украинцев”, – отметил Владимир Пилипенко.