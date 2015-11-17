На выборах мэра Белой Церкви победил представитель "Самопомочи" Дикий
Во втором туре выборов мэра Белой Церкви (крупнейший город Киевской области) победил кандидат партии "Самопомич" Геннадий Дикий.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
За Дикого отдали голоса 36697 избирателей, а за его оппонента, самовыдвиженца Константина Ефименко - 23791, что составляет соответственно 60,67% и 39,33% от действительных голосов (59,3% и 38,44% от всех проголосовавших).
Явка во втором туре выборов мэра Белой Церкви была относительно высокой и составила 40,14%.
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Ефименко признал поражение, сделав соответсвующую запись на своей странице в Facebook.
"Досадно, но должен признать поражение. Спасибо всем, кто меня поддержал. Желаю успехов Геннадию Дикому в должности городского головы", - написал он.
Отметив, что в первом туре выборов наибольшую поддержку получил именно Ефименко - 17759 голосов (27,95%). Дикого тогда поддержал 15191 избиратель (23,91%).