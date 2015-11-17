На выборах мэра Белой Церкви победил представитель "Самопомочи" Дикий

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

За Дикого отдали голоса 36697 избирателей, а за его оппонента, самовыдвиженца Константина Ефименко - 23791, что составляет соответственно 60,67% и 39,33% от действительных голосов (59,3% и 38,44% от всех проголосовавших).

Явка во втором туре выборов мэра Белой Церкви была относительно высокой и составила 40,14%.

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Ефименко признал поражение, сделав соответсвующую запись на своей странице в Facebook.

"Досадно, но должен признать поражение. Спасибо всем, кто меня поддержал. Желаю успехов Геннадию Дикому в должности городского головы", - написал он.

Отметив, что в первом туре выборов наибольшую поддержку получил именно Ефименко - 17759 голосов (27,95%). Дикого тогда поддержал 15191 избиратель (23,91%).