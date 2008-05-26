Результаты подсчета с 92 избирательных участков в Киеве
В Киевсовет проходят 7 блоков
По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, после подсчета результатов голосования на 92 (из 1026) избирательных участках, в Киевский городской совет проходят семь избирательных блоков и партий:
Блок Черновецкого - 31,07% (44 места из 120)
Блок Тимошенко - 21,79% (31)
Блок Кличка - 10,86% (15)
Блок Литвина - 7,45% (11)
ГАК - 5,94% (8)
Партия регионов - 4,22% (6)
Блок Катеринчука - 3,25% (5)
Блок Омельченко (2,11%), НУНС (1,97%) и ВО "Свобода" (1,92%) пока находятся ниже 3-процентного барьера.
Кандидаты на место городского головы после подсчета результатов голосования на 94 избирательных участках набирают:
Черновецкий - 38,13%
Турчинов - 18,66%
Кличко - 17,70%
Пилипишин - 5,90%
Катеринчук - 4,03%
Горбаль - 2,39%
Омельченко - 2,22%
Тягнибок - 1,33%.