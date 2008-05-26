Результаты подсчета с 92 избирательных участков в Киеве

По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, после подсчета результатов голосования на 92 (из 1026) избирательных участках, в Киевский городской совет проходят семь избирательных блоков и партий:

Блок Черновецкого - 31,07% (44 места из 120)

Блок Тимошенко - 21,79% (31)

Блок Кличка - 10,86% (15)

Блок Литвина - 7,45% (11)

ГАК - 5,94% (8)

Партия регионов - 4,22% (6)

Блок Катеринчука - 3,25% (5)

Блок Омельченко (2,11%), НУНС (1,97%) и ВО "Свобода" (1,92%) пока находятся ниже 3-процентного барьера.

Кандидаты на место городского головы после подсчета результатов голосования на 94 избирательных участках набирают:

Черновецкий - 38,13%

Турчинов - 18,66%

Кличко - 17,70%

Пилипишин - 5,90%

Катеринчук - 4,03%

Горбаль - 2,39%

Омельченко - 2,22%

Тягнибок - 1,33%.