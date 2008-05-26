Турчинов про Кличко, рейтинг, два тура и ”если бы...”

Кандидат на должность Киевского городского председателя Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что мог бы согласиться снять свою кандидатуру в пользу Виталия КЛИЧКО, если бы был уверен в том, что он способен руководить Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на пресс-конференции в избирательном штабе БЮТ.

«Я бы с удовольствием это сделал, и дело не в том, что у меня больший рейтинг», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос журналистов, почему не был выдвинут на выборы в столице единый кандидат.

При этом он отметил, что не уверен, что В.КЛИЧКО способен руководить экономической и хозяйственной деятельностью столицы.

По его словам, если В.КЛИЧКО имел бы опыт управления хотя бы предприятием, БЮТ рассмотрел бы это предложение. А.ТУРЧИНОВ отметил, что проблема не только в победе, а важно, чтобы через год не было бы стыдно за победителя.

Он напомнил, что некоторые представители НУ-НС, в частности Юрий ЛУЦЕНКО, предлагали выдвинуть единого кандидата, но В.КЛИЧКО не прислушивался к таким советам.

А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что в ситуации, если бы выборы проводились в два тура, победил бы с большим преимуществом кандидат от демократических сил.