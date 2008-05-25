Черновецкий набирает 32%, Турчинов - 20,3% - экзит-пол ICTV

На выборах мэра Киева действующий городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 32% голосов избирателей, первый вице-премьер, кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ – 20,3%, Виталий КЛИЧКО – 19,8%.

Таковы данные экзит-пола, проведенного по заказу ICTV, сообщил в эфире этого телеканала генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО.

Согласно данным опроса на выходе из избирательных участков, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА проголосовали 9,1% избирателей, за Николая КАТЕРИНЧУКА – 4,9%, за представителя Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,7%, за бывшего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 2,6%, за лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА – 2,4%.

По словам социолога, за других кандидатов вместе проголосовали меньше 3% опрошенных киевлян.

В.ПАНИОТТО заметил, что погрешность может составлять от 2% до 3%.

Как сообщалось, телеканал ICTV заказал опрос на выходе из избирательных участков ведущим социологическим компаниям: Киевскому международному институту социологии в сотрудничестве с фондом «Демократические инициативы» и с привлечением к полевому этапу «Бюро статистического анализа».

В рамках экзит-пола были опрошены 10 тысяч избирателей на 100 избирательных участках Киева.

Опрос начался в 8.00 и завершился в 20.00.

Всего в выборах за должность Киевского городского председателя принимали участие 70 кандидатов.