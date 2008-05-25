Порошенко сказал, сколько доллар может стоить в сентябре-октябре

Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО прогнозирует, что в сентябре-октябре доллар будет стоить 5,05-5,1 грн.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV .

«Никто не гарантирует, что гривня не вернется уже в ближайшее время, начиная с сентября-октября, на свои позиции курса 5,05-5,1 грн./дол. Объективные экономические основания для этого есть», - заявил П.ПОРОШЕНКО, подчеркнув, что при «сбивании пиков» на валютном рынке необходимо использовать золотовалютные резервы.

П.ПОРОШЕНКО призвал граждан Украины не спешить в условиях неопределенности закрывать депозитные счета в валюте.

Он отметил, что видит в ситуации на валютном рынке политическое влияние.

«Вмешательство есть со всех сторон – и со стороны Верховной Рады, и политических фракций, вербальными интервью, давлением, которые провоцируют то коллапс, то кризис, то падение, то рост национальной валюты. Вмешательство есть и со стороны отдельных членов правительства, которые указывают НБУ направление проведения курсовой политики. Вмешательство есть и со стороны других органов власти», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день не считает укрепление гривни результативной антиинфляционной мерой.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл.

Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Вместе с тем Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривна сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.