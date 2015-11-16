ВАСУ признал противоправной бездеятельность Порошенко

Коллегия Высшего административного суда Украины признала противоправной бездеятельность президента Украины Петра Порошенко в части неувольнения с должностей членов Центральной избирательной комиссии, семилетний срок полномочий которых истек в 2014 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, остальные исковые требования народного депутата Олега Ляшко, которые касались обязательства президента внести в Верховную Раду представление на замену этих членов ЦИК, суд не удовлетворил.

Такое решение коллегия судей ВАСУ приняла сегодня на заседании.

"Суд принял решение: административный иск Олега Ляшко и политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" удовлетворить частично. Признать противоправной бездеятельность президента Украины Петра Порошенко, которая заключается в невнесении в Верховную Раду Украины представления об увольнении членов ЦИК Астаховой, Данилевского, Жиденко, Лукаш, Магеры, Охендовского, Райковского, Усенко-Черной, Чупахина, Швец, Шелестова и Шелудько. В удовлетворении остальных требований отказать", - сказано в решении суда.

Также председательствующий на заседании отметил, что данное постановление может быть пересмотрено Верховным судом и что оно вступает в законную силу после истечения срока для подачи заявления о пересмотре Верховным судом, если такая жалоба не будет подана.

Представитель президента в данном судебном процессе Дмитрий Гуцал отказался отвечать, будет ли это решение обжаловано президентом в Верховном суде, заявив, что для принятия решения по этому поводу нужно получить полный текст определения.

Также, как сообщил председательствующий по делу судья Андрей Логвиненко, по данному судебному решению один из членов коллегии судей выразил отдельное мнение.

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В свою очередь Ляшко заявил журналистам, что сегодняшнее решение ВАСУ создал прецедент проигрыша дела президентом в суде: "Никогда до сегодня ни один суд подобного решения не принимал".

По мнению Ляшко, после сегодняшнего решения "президент обязан выполнить предписания Конституции и внести представление в парламент об увольнении членов ЦИК".

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года прошел год после окончания срока полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.