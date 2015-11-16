Завтра суд рассмотрит жалобы защитников Корбана и ГПУ на решение о домашнем аресте

Об этом сообщила пресс-секретарь «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Завтра, 17 ноября, в 12.00 начнется заседание Апелляционного суда города Киева, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана и Генеральной прокуратуры Украины на его домашний арест. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста политика», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать освобождения лидера «Укропа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

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В Генпрокуратуре заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Того же дня адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.