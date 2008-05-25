В Киеве открылись все избирательные участки

В Киеве для голосования граждан на выборах мэра и депутатов городского совета по состоянию на 9.15 начали работу все избирательные участки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

В целом в столице созданы 1 тыс. 26 избирательных участков. В участковых комиссиях работают около 20 тысяч человк

По официальной информации КГТИК за работой участковых комиссий будут наблюдать около 38 тыс. наблюдателей, зарегистрированных городским теризбиркомом.

Предусматривается, что члены КГТИК поедут на закрепленные за ними территориальные избирательные округа и непосредственно на местах будут следить за ходом голосования.

Данные относительно явки избирателей теризбирком обещает начать предоставлять после 12.00.