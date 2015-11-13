Тетерук: ожидается повторная судмедэкспертиза в отношении Кужель

Об этом сообщил первый заместитель лидера фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии УНИАН.

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"На сегодняшний день я ожидаю повторную судмедэкспертизу госпожи Кужель", - сказал депутат.

В то же время, по его словам, Александру Кужель "спрятали, и никто не имеет доступа к ней". "Спросите "Батькивщину", почему они закрыли госпожу Кужель от общения. Если они правы, если они имеют основательные доказательства, то они должны это, наоборот, показывать, что они готовы отстаивать (свое мнение - УНИАН) и наказывать меня за мою вину, если они докажут", - сказал депутат.

Кроме того, Андрей Тетерук отметил, что не знает, сотрудничала ли уже со следствием Александра Кужель.

Как сообщал УНИАН, фракция "Батькивщина" заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана ударил Кужель стеклянной бутылкой по голове. По данным "Батькивщины", Александра Кужель получила сотрясение мозга.

В связи с этим фракция "Батькивщина" потребовала лишить Андрея Тетерука депутатских полномочий. В свою очередь он заверил, что никакой агрессии с его стороны не было.