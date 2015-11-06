Нардеп Луценко опубликовал фото справки о состоянии здоровья Кужель

Сообщение нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей правой надбровной области. Рекомендовано продолжить лечение",- написал нардеп.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.

В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерева депутатской неприкосновенности и арестовать его.

Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерева депутатского мандата.