В Едином Центре говорят, что к ним бежит много бютовцев

В политическую партию “Единый Центр” переходят в регионах много представителей БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом заявил народный депутат, лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ, комментируя слова народного депутата от БЮТ Николая ТОМЕНКО о применении административного ресурса во время создания новой политической силы.

«Среди активистов создания “Единого Центра” в областях есть много представителей БЮТ. А это раздражает последних и побуждает таких профессиональных провокаторов как Николай ТОМЕНКО к откровенной неправде», – сказал И.КРИЛЬ.

Он заявил, что процесс строительства “Единого Центра” будет завершен в июне. В каждой области пройдут конференции, на которых будут избраны руководители региональных организаций партии.

«Слишком часто представители команды Юлии ТИМОШЕНКО сотрясают воздух обличительными заявлениями, которые впоследствии лопаются, как мыльные пузырьки. Так будет и в этот раз», – заявил лидер “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, 12 мая один из лидеров БЮТ Н.ТОМЕНКО заявил, что на Закарпатье развернута кампания по освобождению от должностей государственных служащих, не поддерживающих партию “Единый центр”.

Оценивая общественно-политическую ситуацию в стране и на Закарпатье в частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что его многодневное пребывание в этой области подтвердило факты того, что здесь существует давление на представителей политических партий, состоящих в оппозиции к коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов в области. Н.ТОМЕНКО привел примеры, когда руководитель Иршавского районного отдела образования был освобожден с работы по партийному признаку (членство в БЮТ), а также обратил внимание на давление, оказываемое на бютовцев - руководителей коммунальных предприятий или государственных служащих.

«Вообще создается впечатление, что на Закарпатье проводится эксперимент по принудительному вступлению в «единственно правильную» партию «Единый центр», - заявил Н.ТОМЕНКО. Он предположил, что в ближайшее время будут увольнять с работы не только представителей БЮТ, но и «Нашей Украины», “поскольку она тоже не является «правильной» партией для Закарпатья”. Он считает нужным “проинформировать Виктора ЮЩЕНКО о том, что деятельность активистов «Единого центра» не поддерживает Президента Украины, а наоборот, создает ему негативный имидж в регионе”.