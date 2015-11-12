Amnesty International призывает Порошенко поскорее подписать закон о Государственном бюро расследований

Как говорится в заявлении организации Amnesty International приветствует принятие Верховной Радой закона «О Государственном бюро расследований» (№ 2114).

Правозащитники отметили, что, согласно этому закону, Бюро, помимо прочего, будет заниматься расследованием случаев пыток и жестокого обращения, а также других преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов.

В организации убеждены, что "Бюро станет механизмом подотчетности новообразованной полиции и других правоохранительных органов. Это открывает новую страницу в процессе реформы уголовной юстиции, создаст новые условия для соблюдения прав человека и станет шагом к преодолению безнаказанности правоохранителей".

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В Amnesty International напомнили, что на протяжении многих лет организация добивалась создания эффективного механизма для проведения независимых расследований по жалобам на действия правоохранителей, эту идею также активно поддерживал Совет Европы.

"Amnesty International призывает президента Порошенко побыстрее подписать закон «О Государственном бюро расследований». А также напоминает украинским властям, что, чтобы новое Бюро было действительно эффективным, дальнейший процесс его создания на практике должен соответствовать следующим принципам: независимости, тщательности, оперативности, общественного контроля и привлечения жертвы, а также Бюро должно быть наделено адекватными ресурсами и соответствующими полномочиями", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 12 ноября, приняла закон о создании Государственного бюро расследований. Законом определяется, что директора бюро назначает президент Украины по представлению премьер-министра, в соответствии с результатами открытого конкурса на занятие должности директора.