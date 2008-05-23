Брат Президента выиграл суд у Симоненко

12:49, 23 мая 2008
Политика
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Семья Ющенко не занимается газом

Член Політради партії “Народний Союз Наша Україна” Петро Ющенко виступає на засіданні Політради НСНУ, 26 жовтня
Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск народного депутата Петра ЮЩЕНКО к народному депутату, лидеру Коммунистической партии Петру СИМОНЕНКО та КПУ о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом заявил представитель в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Президента в судах Руслан КИРИЛЮК.

“Суд обязал Петра СИМОНЕНКО и Коммунистическую партию Украины не позже месяца со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть на сайте КПУ ряд обнародованных пресс-службой публикаций”, - сказал Р.КИРИЛЮК.

Он уточнил, что речь шла о признании недостоверной информации, распространенной П.СИМОНЕНКО через пресс-службу и официальный сайт Коммунистической партии Украины, о причастности членов семьи Президента к совместному предприятию «УкрГазЭнерго» и другим компаниям, работающим на газовом рынке.

По его словам, суд принял соответствующее решение 12 мая.

 

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