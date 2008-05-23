Брат Президента выиграл суд у Симоненко

Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск народного депутата Петра ЮЩЕНКО к народному депутату, лидеру Коммунистической партии Петру СИМОНЕНКО та КПУ о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом заявил представитель в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Президента в судах Руслан КИРИЛЮК.

“Суд обязал Петра СИМОНЕНКО и Коммунистическую партию Украины не позже месяца со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть на сайте КПУ ряд обнародованных пресс-службой публикаций”, - сказал Р.КИРИЛЮК.

Он уточнил, что речь шла о признании недостоверной информации, распространенной П.СИМОНЕНКО через пресс-службу и официальный сайт Коммунистической партии Украины, о причастности членов семьи Президента к совместному предприятию «УкрГазЭнерго» и другим компаниям, работающим на газовом рынке.

По его словам, суд принял соответствующее решение 12 мая.