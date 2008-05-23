Омельченко знает, что на пасеке Ющенко меда нет

Народный депутат Украины, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО предлагает активнее развивать пчеловодство для увеличения поставок меда в Европу, Японию и Китай.

Об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил в интервью, напечатанном сегодня в газете “Голос України” (№97 от 23 мая 2008 года).

"Пчеловодством в Украине нужно заниматься профессионально. Оно имеет прекрасную кормовую базу. В мире другой такой нет. Мед себе и на экспорт - весьма прибыльная вещь. Украина способна, при государственной поддержке, обеспечить наших людей медом по стоимости сахара. А относительно экспорта - Япония, Китай, Западная Европа заинтересованы в нашей продукции. Европа не будет брать разве что гречишный, он относится к так называемому тяжелому меду”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его мнению, государство не уделяет внимания этой отрасли. “Для всего нужны голова и руки. Государство как следует не занимается ни рыбной отраслью, ни мясной, ни молочной. Так куда уж до медосбора! Хотя властители все перечисленное любят в чистеньком виде, без химии и генетических извращений. Выводы делайте сами”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, как нынешняя Киевская городская власть может помочь пасечникам, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: “Нынешние городские кормчие могут только укусить пчелу. Если заподозрят, что она от них что-то скрыла. Вот и все”.

Народный депутат сообщил, что занимается пчеловодством с 1944 года. “Наши родители и старшие братья освободили Украину, а мы пошли в школу. Нужно было убирать землю, освобождать от мин и снарядов. Тем занимались взрослые. Возрождалась жизнь. Мы, дети, это осознавали и ускоренно овладевали житейскими премудростями. И пчеловодством - тоже. Старые деды учили нас, детей и подростков. Хорошая была наука”, - рассказал он.

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в этом году его пчелы перезимовали “неплохо, как и должно быть у хорошего хозяина”. При этом он отметил, что не знает подробностей о пасеке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Не знаю. Его ульев не считал. Знаю только, что меда у него нет. Пасечник - это состояние души и ума, а не ремесло. А что кончики пальцев у пасечника становятся с годами чувствительными, как у врача - это уже следствие того состояния души и ума. Людей можно, хотя бы на определенное время, ввести в заблуждение, пчел - нет. Потому что довольно многие люди так и стремятся, не потрудившись, жить сладко, или подачку получить, или выгоднейший гешефт провернуть. Или должность сладко кормящую получить, что-то бросив ради этого и другим. У людей есть даже понятие - сладкая жизнь. А пчелкам сладко от труда. Разве такие существа обманешь?”, - поинтересовался народный депутат.