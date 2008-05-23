Луценко дает понять, что Медведько юридически неграмотен?

Общественное движение «Народная самооборона» заявляет о политическом подтексте возбуждения Генерального прокуратурой уголовного дела против одного из лидеров движения Давида ЖВАНИИ.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении “Народной самообороны”.

“Сообщение Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела по факту подделки и использования сознательно подделанных документов согласно ч.2, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, на основе которых народному депутату Украины Д.ЖВАНИИ было выдано удостоверение о гражданстве Украины, не выдерживают никакой критики на основе действующего в Украине уголовного законодательства”, - говорится в заявлении.

В частности, “Народная самооборона” указывает на то, что ст. 358 предусмотрена в Уголовном кодексе, который принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 года, а вид на постоянное жительство народному депутату Украины Д.ЖВАНИИ был выдан в 1997 году. “А на то время в Украине действовал Уголовный кодекс Украины в редакции 1961 года. Исходя из положений законодательства Украины, что закон не имеет обратной силы, Генеральная прокуратура Украины должна была бы возбудить уголовное дело по ст.194 Уголовного кодекса в редакции 1961 года”, - отмечает “Народная самооборона”.

В то же время “Народная самооборона” указывает на то, что согласно этой статье предусмотрено максимальное наказание до 5-ти лет лишения свободы, а согласно статье 48 Уголовного кодекса в реакции 1961 года, давность привлечения к уголовной ответственности составляет 5 лет. Этот срок прошел в 2003 году, а срок привлечения к уголовной ответственности (согласно статье 358 Уголовного кодекса в редакции 2001 года) по сроку давности составляет всего 3 года и закончился в 2000 году.

“Народная самооборона” также настаивает, что действия, инкриминируемые по статье 194 Уголовного кодекса 1961 года и по статье 358 Кодекса 2001 года не являются тяжкими преступлениями. “Только за годы независимости, начиная с 1991 года, в Украине было 17 амнистий, освободивших от наказания всех, кто совершил нетяжкое преступление. Данный пример еще раз указывает на политический подтекст возбужденного уголовного дела против Д.ЖВАНИИ, и своеволие Генеральной прокуратуры под давлением Секретариата Президента Украины”, – заявляет “Народная самооборона”.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело против Д.ЖВАНИИ по фактам подделки документов.

По сообщению Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, по фактам подделки и использования заведомо поддельных документов, на основании которых управлением виз и регистраций ГУМВС Украины в Киеве выдан заведомо неправдивый вид на постоянное жительство в Украине одному из народных депутатов Украины, а бывшим Советским судом Киева вынесено решение, на основании которого указанному лицу незаконно предоставлено гражданство Украины и выдан паспорт гражданина Украины.

Досудебное следствие в деле ведется Генеральной прокуратурой Украины.

Ранее генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в противоречивости данных о часовых периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Советского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".