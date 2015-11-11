Регламентный комитет рекомендует Раде ввести проверку всех законопроектов на европейскость
Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции одобрил законопроект, которым народных депутатов обяжут предоставлять выводы ко всем законопроектам на соответствие нормам Европейского Союза.
Об этом первый заместитель председателя комитета Остап Семерак написал в Facebook.
"Сегодня парламентский комитет по вопросам регламента большинством голосов поддержал мой законопроект №2046а. Это означает, что в ближайшее время документ может быть вынесен на первое чтение. Суть законопроекта проста: все законодательные акты парламента должны проверяться на европейскость", - сообщил Семерак.
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Депутат пояснил, что будут приниматься директивы Евросоюза и соответственно корректироваться все законопроекты в парламенте. "Это остановит принятие законов, которые противоречат европейским стандартам, позволит резко повысить качество принятых ВР законов, а также будет способствовать имплементации соглашения (об ассоциации). Ведь парламент не будет переделывать старые и порой очень некорректные законы, а будет сразу ориентироваться на лучшие европейские образцы", - убежден Семерак.
По его словам, эксперты уже начали работу в Комитете по вопросам европейской интеграции на уровне экспертной группы, которая мониторит законопроекты и обнародует свое мнение.
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Семерак заявил, что подобные законы были приняты и действуют в странах Балтии. "Это очень ускоряет евроинтеграцию не на словах, а на деле", - считает депутат.
"Очень надеюсь, что украинский парламент тоже примет такой закон как можно скорее. И не потому, что я его автор, а чтобы все же перейти от популизма к выполнению своих обязательств", - заявил нардеп.