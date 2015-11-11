Регламентный комитет рекомендует Раде ввести проверку всех законопроектов на европейскость

Об этом первый заместитель председателя комитета Остап Семерак написал в Facebook.

"Сегодня парламентский комитет по вопросам регламента большинством голосов поддержал мой законопроект №2046а. Это означает, что в ближайшее время документ может быть вынесен на первое чтение. Суть законопроекта проста: все законодательные акты парламента должны проверяться на европейскость", - сообщил Семерак.

Читайте такжеЕвродепутат: для безвизового режима "домашнее задание" Украина должна выполнить полностью

Депутат пояснил, что будут приниматься директивы Евросоюза и соответственно корректироваться все законопроекты в парламенте. "Это остановит принятие законов, которые противоречат европейским стандартам, позволит резко повысить качество принятых ВР законов, а также будет способствовать имплементации соглашения (об ассоциации). Ведь парламент не будет переделывать старые и порой очень некорректные законы, а будет сразу ориентироваться на лучшие европейские образцы", - убежден Семерак.

По его словам, эксперты уже начали работу в Комитете по вопросам европейской интеграции на уровне экспертной группы, которая мониторит законопроекты и обнародует свое мнение.

Читайте такжеПорошенко призывает Раду принять антидискриминационную поправку для безвизового режима

Семерак заявил, что подобные законы были приняты и действуют в странах Балтии. "Это очень ускоряет евроинтеграцию не на словах, а на деле", - считает депутат.

"Очень надеюсь, что украинский парламент тоже примет такой закон как можно скорее. И не потому, что я его автор, а чтобы все же перейти от популизма к выполнению своих обязательств", - заявил нардеп.