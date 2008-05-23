Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Минск (Республику Беларусь) для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита премьер-министра сопровождают вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Планируется, что в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет двустороннии встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ и премьер-министром Азербайджанской Республики Артуром РАСИ-ЗАДЕ (УНИАН: ранее планировалась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ).

Также премьер-министр Украины примет участие во встрече Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО с главами правительств стран - участниц СНГ.

Украина сейчас председательствует в Совете глав правительств СНГ. После Украины функции председателя перейдут к Беларуси.

Как сообщал УНИАН, на заседании Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в здании Национальной библиотеки Беларуси, предполагается рассмотреть 21 вопрос.

Одним из важнейших станет вопрос о ходе выполнения поручений Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года и Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года по выработке проекта Стратегии экономического развития СНГ, предложений в сфере согласованной транспортной политики и подготовке комплекса совместных мер по повышению продовольственной безопасности государств-участников СНГ.