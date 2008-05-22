У Луценко поняли, что ГПУ и Секретариат Ющенко - "одна банда"

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ (группа “Народная самооборона”, фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявляет о подготовке Секретариатом Президента и Генеральной прокуратурой Украины провокаций против лидера ГО “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“После выборов в воскресенье следующим будет ЛУЦЕНКО, против которого сегодня готовятся масштабные провокации ...возбуждение уголовных дел, проведение следственных действий”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Отвечая на уточняющий вопрос, кем готовятся провокации, он отметил: “Со стороны ГПУ и Секретариата – это одна банда”.

Г.МОСКАЛЬ также отметил, что руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА настраивает Президента Виктора ЮЩЕНКО против “Народной самообороны”, предоставляя ему информацию о том, что эта депутатская группа “легла под Юлю”.

По словам Г.МОСКАЛЯ, “Народная самооборона” практически единственная политическая сила, которая выступает за сильную президентскую вертикаль власти, поскольку парламентская форма правления для сегодняшней Украины не подходит.

“Бьют как раз по тем, кто является сторонником президентской республики”, - сказал депутат.

Он добавил, что представители “Народной самообороны” никогда не говорили, что не будут поддерживать В.ЮЩЕНКО на следующих президентских выборах.

“Я лично буду поддерживать (В.Ющенко – УНИАН), но без того руководства Секретариата, которое сегодня есть на Банковой”, – подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.