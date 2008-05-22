В Едином Центре открестились от планов устранения Балоги

Пресс-служба политической партии “Единый Центр” называет откровенной ложью информацию, распространенную в газете «Коммерсантъ-Украина» от 21 мая народным депутатом Давидом ЖВАНИЕЙ о поддержке представителями “Единого Центра” на заседании фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» обращения к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО об отстранении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента.

Об этом говорится в заявлении партии, текст которого предоставлен УНИАН.

Сообщается, что народным депутатам, представителям партии “Единый Центр”, ничего не известно о заседании фракции «Наша Украина - Народная Самооборона», на котором якобы ставился на голосование данный вопрос.

“Единый Центр” воспринимает заявление Д.ЖВАНИИ как отчаянную попытку хоть как-то повлиять на рейтинг “Народной самообороны” накануне выборов в Киевсовет, который сегодня является сенсационно низким.

“Подобными заявлениями Д.ЖВАНИЯ пытается отвлечь внимание от собственной беспомощности в должности главы столичного штаба “Народной Самообороны” и возможного провала избирательной кампании, ответственность за которую несет он и лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО”, - отмечается в заявлении.