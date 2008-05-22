Янукович: Тимошенко повторяет ошибки 2005 года

Нельзя бороться с инфляцией только лишь путем укрепления гривни.

Об этом сказал лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании оппозиционного правительства, комментируя ситуацию со снижением ставки НБУ относительно доллара.

Он отметил, что это будет иметь негативные последствия. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь «идет о потере прибылей экспортно-ориентированных предприятий». Он считает, что сегодня правительство, фактически, повторяет те шаги, которые были сделаны в апреле 2005 года. «Неужели этого урока было недостаточно, чтобы опять повторять те же ошибки, и неужели так нужно бороться с инфляцией», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что все это приведет к падению экономики, снижению доходов граждан. По его словам, курсовая политика должна быть связана вместе с комплексом антиинфляционных мер. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сегодня проходит заседание наблюдательного совета НБУ, и предложил представителям от Партии регионов высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации.