Выполнение Минских соглашений переносится на 2016 год - Лавров

Об этом сообщает РИА «Новости» заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

«Нет ни у кого сомнений, что минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены», - сказал Лавров.

Он сказал, что «хотя бы такой факт, как необходимость разработать общеприемлемый украинский закон о местных выборах на Донбассе, факт, который состоит в том, что после принятия этого закона потребуется 90 дней для подготовки выборов, простое сопоставление этих цифр показывает, что до конца года мы это сделать не сможем, и выполнение «Минска» перенесется на следующий год».

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Накануне в Берлине закончилась встреча глав МИД "нормандской четверки".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского процесса в 2016 году не будет, обязательства должны быть выполнены в 2015.