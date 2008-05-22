Клюев: обвал доллара гробит экспорт

Повышение официального курса гривны по отношению к доллару негативно скажется на экономике страны, в частности, на экспорте и национальном производителе .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

«Курс 4,85 открывает ворота для импорта, и гробится экспорт», – сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, это сделает отечественные предприятия неконкурентоспособными на внутреннем рынке. «Когда курс евро к доллару на мировых рынках снижается на сотые доли процента, это уже серьезно влияет на экономики многих стран. У нас же за одну ночь официальный курс гривны вырос на 20 коп. Такого нельзя допускать», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он считает, что стимулирование импорта и «ущемление экспортеров» приведет к потере огромного количества рабочих мест, падению доходов госбюджета. Кроме того, по его мнению, такие действия «ударят по платежеспособности населения и особенно пострадают те, кто держал свои сбережения в долларах».

В тоже время А.КЛЮЕВ подчеркивает, что «обвал доллара» не поможет снизить инфляцию. «Импортные товары не подешевеют – ни бытовая техника, ни автомобили, ни продукты питания», – уверен он.

В этой связи А.КЛЮЕВ отметил, что только «системные шаги могут вывести экономику из кризиса».

«Вся экономическая инфраструктура должна быть нацелена на инвестиции в основной капитал и тогда денежные потоки будут сориентированы на рост товарного предложения, которое будет стимулировать снижение инфляции», – считает А.КЛЮЕВ.