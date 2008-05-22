У Ющенко не советуют избавляться от долларов

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК убежден, что к концу года курс гривня/доллар вернется к показателю, близкому к 5 грн. за 1 долл. США, и советует не спешить избавляться от долларовых накоплений.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, подчеркнув, что выражает свое личное мнение, поскольку еще не разговаривал на эту тему с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Я не сомневаюсь, что вернется прежний курс. Это будет немного позже, но до конца года, думаю, он вернется, я ни секунды не сомневаюсь в этом. Я не советовал бы избавляться от доллара, так как ситуация до конца года достаточно серьезно изменится», - заявил А.ШЛАПАК и высказал надежду, что сегодня на Совете Национального банка Украины этот вопрос будет обсужден.

А.ШЛАПАК отметил, что изменение курса считает неправильным шагом. «Мое личное мнение, что это неправильный путь. Сегодня бороться с инфляцией путем охлаждения экономики будет ошибкой. У нас нет перегрева экономики, а есть нехватка внутреннего предложения… Надо было поддерживать валютный коридор, который был обещан в Основных принципах денежно-кредитной системы, принятых в прошлом году. Надо было скупать излишки валюты и тем самым обеспечить валютный канал поступления гривни в экономику. Мы бы тогда имели более прогнозируемую ситуацию, я имею в виду «курсовой якорь», к которому страна уже привыкла», - заявил А.ШЛАПАК.

Он отметил, что теоретически ревальвация гривни может привести к позитивным результатам. Но высказал сомнение, что это действительно произойдет. «Я не очень в это верю, так как не уверен, что импортеры, в частности газа, нефти, ядерного топлива, снизят цену на свою продукцию. Уверен, что она останется такой же, как и была. К тому же 50% импорта у нас из ЕС, и он не дешевеет…», - отметил А.ШЛАПАК.

Среди отрицательных последствий он назвал ухудшение торгового баланса и проблемы, которые возникнут у экспортеров. «Мы и так имели бы более 20 млрд. долларов отрицательного сальдо по товарам и услугам, а так будет еще больше. Кроме того, население, которое имело долларовые вклады, понимая определенные риски, все же надеялось, что государство будет вести себя корректно и придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению валютного коридора. Эти люди фактически «попали», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Национальный банк Украины укрепил национальную валюту, изменив официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 гривень за 1 долл.

На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.