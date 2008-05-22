У Ющенко не советуют избавляться от долларов
До конца года все серьезно изменится...
|Александр ШЛАПАК
Об этом он заявил УНИАН, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, подчеркнув, что выражает свое личное мнение, поскольку еще не разговаривал на эту тему с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.
«Я не сомневаюсь, что вернется прежний курс. Это будет немного позже, но до конца года, думаю, он вернется, я ни секунды не сомневаюсь в этом. Я не советовал бы избавляться от доллара, так как ситуация до конца года достаточно серьезно изменится», - заявил А.ШЛАПАК и высказал надежду, что сегодня на Совете Национального банка Украины этот вопрос будет обсужден.
А.ШЛАПАК отметил, что изменение курса считает неправильным шагом. «Мое личное мнение, что это неправильный путь. Сегодня бороться с инфляцией путем охлаждения экономики будет ошибкой. У нас нет перегрева экономики, а есть нехватка внутреннего предложения… Надо было поддерживать валютный коридор, который был обещан в Основных принципах денежно-кредитной системы, принятых в прошлом году. Надо было скупать излишки валюты и тем самым обеспечить валютный канал поступления гривни в экономику. Мы бы тогда имели более прогнозируемую ситуацию, я имею в виду «курсовой якорь», к которому страна уже привыкла», - заявил А.ШЛАПАК.
Он отметил, что теоретически ревальвация гривни может привести к позитивным результатам. Но высказал сомнение, что это действительно произойдет. «Я не очень в это верю, так как не уверен, что импортеры, в частности газа, нефти, ядерного топлива, снизят цену на свою продукцию. Уверен, что она останется такой же, как и была. К тому же 50% импорта у нас из ЕС, и он не дешевеет…», - отметил А.ШЛАПАК.
Среди отрицательных последствий он назвал ухудшение торгового баланса и проблемы, которые возникнут у экспортеров. «Мы и так имели бы более 20 млрд. долларов отрицательного сальдо по товарам и услугам, а так будет еще больше. Кроме того, население, которое имело долларовые вклады, понимая определенные риски, все же надеялось, что государство будет вести себя корректно и придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению валютного коридора. Эти люди фактически «попали», - отметил А.ШЛАПАК.
Как сообщал УНИАН, 21 мая Национальный банк Украины укрепил национальную валюту, изменив официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 гривень за 1 долл.
На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.
Официальный курс на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.