БЮТ меняет конституционную комиссию на руководство ФГИУ

Фракция БЮТ готова временно отложить рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии в Верховной Раде в обмен на срочное рассмотрение вопроса об изменении руководства Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

В то же время, по его словам, фракция НУ–НС выдвигает как ультиматум не только снятие вопроса о комиссии, но и снятие кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность главы ФГИУ и объявление новой кандидатуры.

«Мы соглашаемся снять вопрос по комиссии, но не допустим ревизии своих кандидатур», – сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что НУ-НС не хочет даже рассматривать вопрос об освобождении от должности главы ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того, пока не будет названа новая кандидатура от БЮТ. «Но мы ПОРТНОВА менять не будем», - сказал он. В.ПИСАРЕНКО также сообщил, что БЮТ будет настаивать, чтобы вопрос об изменении руководства ФГИУ был рассмотрен сегодня во время вечернего пленарного заседания. Он напомнил, что в 14.00 по этому вопросу состоится Совет коалиции.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что вообще отказаться от создания конституционной комиссии фракция БЮТ не готова, но отсрочить этот вопрос на некоторое время возможно.