Не полицией единой - украинская Фемида нуждается в реформах

С 7 ноября 2015 года вступил в действие Закон Украины «О национальной полиции» и прекратил свое действие Закон Украины «О милиции». Так официально началась работа полицейских.

Реформа правоохранительных органов подается действующей властью как пример успешной реформы, реализованной ими на сегодняшний день и, практически, оправдание всех остальных промахов и провалов. Так, премьер-министр Арсений Яценюк, 8 ноября 2015 года в эфире одного из отечественных телеканалов акцентировал внимание телезрителей на том, что правительством успешно реализована реформа правоохранительных органов и все последующие реформы будут также успешно воплощены в жизнь, необходимо только немного времени.

Справедливости ради, стоит сказать, что новые полицейские, появившиеся на улицах нашей страны несколько месяцев назад, действительно радовали своим профессионализмом, они реагировали значительно быстрее на вызовы граждан, вели себя более профессионально, честно и добросовестно, были значительно более эрудированы и грамотны, чем сотрудники милиции.

Однако, реформы не случилось, и по мановению волшебной палочки в одну ночь, с 6-го на 7-е ноября, все милиционеры не превратились в профессиональных сотрудников полиции, хотя формально и стали временно исполняющими обязанности сотрудниками полиции.

Предстоит продолжительный период переаттестации бывших сотрудников милиции, с переводом прошедших успешно проверку милиционеров в полицейские. Один из чиновников на своей странице в социальной сети даже пошутил по этому поводу, что, если есть временно исполняющие обязанности полицейских, то необходимо ввести и временно исполняющих обязанности граждан.

Основной причиной фактического провала реформы правоохранительной системы является отсутствие профессиональных кадров, и низкая мотивация специалистов переходить на службу в полицию. На сегодняшний день, сотрудники милиции, в частности, сотрудники госавтоинспекции, следователи, участковые показали, что являются практически профессионально непригодными, они относятся к исполнению своих обязанностей формально, работу выполняют поверхностно, невнимательны к людям и обстоятельствам дел, с которыми к ним обращаются, нацелены на получение неправомерной выгоды.

Так, например, сотрудники прокуратуры, как представители стороны обвинения в уголовном процессе, постоянно допускают проколы и ляпы, причиной которых являются исключительно низкий уровень профессиональной подготовки, большая загруженность и формальный, безответственный подход к выполнению должностных обязанностей.

Нередки случаи, когда, предоставляя документы в суд, сторона обвинения допускает такие ошибки как указание другого состава преступления, нежели тот, который вменяется подозреваемому или обвиняемому лицу, излишних данных, не относящихся к конкретному уголовному производству, а просто скопированных из каких-то других производств.

В одном из судебных заседаний даже пришлось столкнуться с ситуацией, когда при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения отсутствовал такой обязательный документ как уведомление о подозрении. Как выяснилось в этом судебном заседании, следователь просто забыл его составить и вручить подозреваемому. Безусловно, в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения было отказано.

Но, к сожалению, судьи также не всегда так точно следуют букве закона. Зачастую, они становятся на сторону обвинения и закрывают глаза на ее промахи.

В этом контексте стоит сказать, что, например, процессы по Геннадию Корбану и Елене Лукаш являются достаточно показательными. Благодаря своей публичности, они вскрывают существующие недостатки уголовного процесса и, возможно, послужат катализатором для реформирования уголовного процессуального законодательства.

Незаконные задержания, субъективность суда при рассмотрении ходатайств сторон уголовного процесса, невзирая на принцип равности сторон уголовного процесса перед законом и судом, ограничение процессуальных прав стороны защиты и обвинительный уклон судебного разбирательства - лишь малая часть недостатков уголовного процесса, вскрытых последними громкими процессами над политиками.

Эти и многие другие недостатки сотни наших сограждан видят ежедневно, оставаясь практически беззащитными перед системой.

К сожалению, одной из основных причин столь ужасающего состояния правоохранительной и судебной систем является именно низкий уровень профессиональной подготовки людей, поставленных государством на выполнение функций государства – оперуполномоченных, следователей, прокуроров, судей.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является привлечение на соответствующие должности людей, которые никогда не работали в системе и обеспечение им настолько высокого уровня дохода, качества социальных гарантий, а также механизмов ротации и привлечения к реальной ответственности, чтобы у них даже не возникало мыслей о бездействии или совершении коррупционных действий.

Виктор Мороз, управляющий партнер АО «Suprema Lex»