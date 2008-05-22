Черновецкий уверен, что получит большинство в Киевсовете

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен инициировать сокращение количества депутатов в Киевсовете.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев». (Киевсовет увеличил количество депутатов с 90 до 120 в декабре 2005 года – УНИАН).

«Мы встретимся с киевлянами на общественных слушаниях и решим, сколько должно быть депутатов в Киевсовете. В то же время, я уверен, что Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете нового созыва будет иметь большинство», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в эфире телеканала «Киев».

Он сообщил, что каждый член его Блока закреплен за определенным округом: «Ведь после изменения избирательного законодательства (перехода от мажоритарной системы к смешанной, а затем - к пропорциональной) была нарушена связь депутатов с избирателями».

Мэр также отметил, что гордится своей командой, «все члены которой объединены едиными целями и ценностями, готовы всегда подставить плечо друг другу». «Задание нашей команды - работать над тем, чтобы обеспечить поступления в бюджет. Потому что от результатов этой работы зависит и увеличение ежемесячных адресных муниципальных выплат, и финансирование всех остальных сфер жизни города», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он отметил, что продолжается работа киевской власти по закрытию скандальных застроек. «Но возмутительнее всего, что милиция стала на сторону застройщиков. Для меня было откровением, что один из участников выборов оказался застройщиком территории больницы, - заявил мэр. - В принципе, застройщики есть в любом списке, кроме Блока Черновецкого. Поэтому мы обратились ко всем партиям и блокам с требованием их исключить. Ведь свита правит королем», - отметил он, добавив при этом, что больше всего застройщиков в БЮТ и в Блоке Кличко.