БЮТ требует от НУ-НС заменить Семенюк "темной лошадкой"

На заседании совета коалиции в 14.00 будет окончательно решен вопрос относительно смены председателя Фонда госимущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, на заседании совета коалиции, которое состоялось в 12.00, договоренности не достигнуты.

Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, представители фракции НУ-НС требуют назвать фамилию кандидата на должность председателя ФГИУ еще до освобождения Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда.

При этом депутат заметил, что, «когда нужно было голосовать за представителей НУ-НС, то БЮТ не требовал называть фамилию и их согласовывать, но, к сожалению, наши партнеры этого требуют».

По его словам, на совете коалиции достигнута договоренность о голосовании за программу приватизации и относительно изменений к Таможенному кодексу Украины.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что на данный момент кандидатура Андрея ПОРТНОВА фракцией БЮТ не снималась. Он отметил, что эта кандидатура остается.

В то же время, А.КОЖЕМЯКИН не исключил возможности, что после договоренностей с НУ-НС может быть предложена другая кандидатура.