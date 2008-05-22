БЮТ требует от НУ-НС заменить Семенюк "темной лошадкой"
У Тимошенко обиделись на недоверие?
|Андрей Кожемякин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
По его словам, на заседании совета коалиции, которое состоялось в 12.00, договоренности не достигнуты.
Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, представители фракции НУ-НС требуют назвать фамилию кандидата на должность председателя ФГИУ еще до освобождения Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда.
При этом депутат заметил, что, «когда нужно было голосовать за представителей НУ-НС, то БЮТ не требовал называть фамилию и их согласовывать, но, к сожалению, наши партнеры этого требуют».
По его словам, на совете коалиции достигнута договоренность о голосовании за программу приватизации и относительно изменений к Таможенному кодексу Украины.
А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что на данный момент кандидатура Андрея ПОРТНОВА фракцией БЮТ не снималась. Он отметил, что эта кандидатура остается.
В то же время, А.КОЖЕМЯКИН не исключил возможности, что после договоренностей с НУ-НС может быть предложена другая кандидатура.