Яценюк ставит ультиматум Тимошенко

Если правительство не внесет изменений в бюджет на 2008 год, то парламент не будет рассматривать его законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, обращаясь к министру финансов Украины Виктору ПИНЗЕНИКУ.

Он отметил: «я обращаю в который раз ваше внимание на необходимость внесения в Верховную Раду проекта изменений в Государственный бюджет на 2008 год».

По его словам, это не делается уже на протяжении 4-х месяцев и поэтому «лимит закончился».

А.ЯЦЕНЮК отметил, «если не будет внесен проект изменений в бюджет, то не будет другого выхода как не рассматривать остальные законопроекты Кабинета министров Украины, пока не будет внесен проект изменений».

По его словам, нарушение законодательства приводит к «правовому нигилизму».

Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины идет навстречу правительству «во всех вопросах, но, поймите правильно, презирать народных депутатов мы не можем».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что вчера была достигнута договоренность с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, что будут внесены изменения в бюджет и «это будет конструктивное сотрудничество».