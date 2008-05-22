Верховная Рада сегодня может уволить Семенюк
Повестка дня имеет 21 страницу
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Также в повестке дня, но в конце, стоит вопрос о назначении Андрея ПОРТНОВА председателем ФГИУ.
Кроме того, в повестке дня стоят вопросы о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ и об освобождении Эдуарда ПРУТНИКА от должности главы Государственного комитета телевидения и радиовещания и назначении на эту должность Игоря КУРУСА, а также об освобождении Алексея КОСТУСЕВА от должности главы АМКУ и назначении на эту должность Давида ЖВАНИИ.
Также в повестке дня - вопрос о назначении Виталия ГАЙДУКА на должность вице-премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, повестка дня на сегодня размещается на 21 странице печатного текста.
Вопросы назначений и увольнений предусмотрены на 20 и 21 странице, то есть являются последними в повестке дня.
Сегодня ВР должна работать в утреннем и вечернем сессионном режиме.