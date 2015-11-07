Порошенко убежден, что мировое сообщество никогда не смирится с аннексией Крыма

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью программе Conflict Zone, передает Deutsche Welle.

"Если мы смиримся и признаем, это будет означать грубое нарушение и разрушение глобальной системы безопасности. Это будет то же самое, что в 1938 году", - отметил президент Украины, проводя параллель с аншлюсом Австрии нацистской Германией, которую мир никогда не стал бы, по его мнению, признавать.

Единственной возможной гарантией безопасности для Украины Порошенко назвал членство в НАТО. По его убеждению, Киев сможет выполнить требования, необходимые для вступления за 6-8 лет.

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Говоря об урегулировании конфликта на Донбассе, украинский президент заверил, что Киев своевременно будет выполнять все требования Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко уверяет, что после критики со стороны Европейского Союза и представителей украинского гражданского общества был обновлен состав конкурсной комиссии по избранию сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.