Донецкий чиновник за взятку загремел в СИЗО

Сегодня Печерский районный суд Киева вынес решение о взятии под стражу заместителя председателя Старобешевской районной государственной администрации Донецкой области Ивана КАННА за получение 250 тыс. грн. взятки.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 20 мая прокурор Донецкой области Виталий МУРЗА сообщил, что в Донецкой области за получение взятки задержан заместитель председателя Старобешевской райгосадминистрации И.КАННА.

"Насколько я знаю, он задержан. Подробностей не знаю, к сожалению. Операцию проводили ГУБОП Киева и Генпрокуратура", - сказал В.МУРЗА.

Кроме того, в пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении задержанного "по факту получения взятки в сумме 50 тыс. долларов США за содействие в предоставлении двум гражданам земельных участков общей площадью 3,6 га".