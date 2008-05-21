СБУ в Киеве успевает накрыть лишь одного покупателя голосов из трех?

За последние сутки СБУ разоблачила в Киеве свыше 10 попыток подкупа избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника пресс-службы СБУ Лада САФОНОВА.

По ее словам, киевлянам предлагалось как деньги в сумме от 50 до 250 грн., так и продовольственные наборы от разных политических сил за подтвержденное соответствующим образом (с помощью фотографирования) голосование за «необходимого» кандидата 25 мая.

Также Л.САФОНОВА сообщила, что за последние сутки на телефоны «горячей линии» СБУ поступило свыше 30 телефонных обращений киевлян о нарушении их избирательных прав.