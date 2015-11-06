Адвокаты заявили о начале реализации их антикоррупционных разработок для Минздрава

4 ноября Министерство здравоохранения Украины перечислило первый транш в рамках процедуры закупки лекарственных средств у международных организаций по организационной модели, разработанной экспертами Адвокатского объединения Arzinger по инициативе ГО «Пациенты Украины».

620 миллионов гривень переданы в распоряжение уполномоченной структуры - Программы развития Организации Объединенных Наций.

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«Разработав Концепцию передачи закупок в международное поле, проведя работу по согласованию и принятию соответствующих законов в марте и апреле 2015 года, мы думали, что на этом самый тяжелый этап нашей работы закончился, но, как оказалось, самый трудоемкий и затратный по времени процесс начался после – в организации постоянного общественного давления и непосредственной юридической поддержки при разработке необходимых подзаконных актов и соглашений с международными организациями. Мы гордимся тем, что проект, наконец, приближается к стадии его практической реализации, что естественно нанесет огромный удар по существующим коррупционным схемам в национальных государственных закупках лекарственных средств и позволит большему количеству людей в Украине получить доступ к жизненно необходимому лечению» - прокомментировала событие эксперт в фармацевтической отрасли Лана Синичкина.

Напомним, что Адвокатское объединение Arzinger не только является одним из лидеров юридического рынка, но и ведет активную работу pro bono по борьбе с коррупцией и реформированию украинской экономики и системы государственной власти. В частности, Arzinger фасилитирует процесс гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС, работает над повышением прозрачности работы Антимонопольного комитета Украины, а также реализует масштабные антикоррупционные проекты в других сферах.